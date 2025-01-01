Минздрав предложил расширить репродуктивную проверку россиян

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой включить в перечень исследований репродуктивной диспансеризации новые исследования.

Ведомство предлагает пополнить список таких исследование для женщин анализом на вирус папилломы человека и жидкостным цитологическим исследование микропрепарата шейки матки.

В Минздраве отметили, что были скорректированы объемы проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин в России. С учетом этого обеспечен охват 35% граждан в возрасте 18-49 лет, что составляет 21,3 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

Повышение рождаемости в стране остается в числе приоритетов российских властей. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, которых рожает женщина за репродуктивный период) "в принципе хотя бы 2,1 должен быть".

В Москве тем временем пошел второй год реализации программы "Стану мамой". К сентябрю 2025 года более 270 тысяч москвичек проверили репродуктивное здоровье в рамках этого проекта.