Подруга честно рассказала о проданной на органы участнице "Голоса": "Она искала лучшей жизни, там хорошо платили"

Бывшая участница шоу "Голос" в Беларуси Вера погибла в Мьянме. 26-летнюю девушку убили и продали на органы.

Певица улетела в Бангкок за лучшей жизнью, она увидела объявление в Сети о наборе моделей для работы в Таиланде и решила рискнуть. Но встреча с работодателем оказалась обманом. Гражданку Беларуси вывезли в Мьянму и заставили проворачивать мошеннические схемы через соцсети. Вера должна была флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств, выманивая у них деньги.

В начале октября певица пропала. А через несколько дней неизвестные связались с ее семьей и потребовали за тело 500 тысяч долларов. При этом причину смерти Веры не называли. Через несколько дней преступники снова позвонили семье, но уже объявили, что Веру кремировали. Выяснилось, что артистку продали на органы.

После трагедии подруга певицы призналась, что та нуждалась в деньгах. По словам девушки, Вера росла не в самом благополучном районе Минска. "У нее какая-то лютая жизнь была. Я про семью, наверное, подробностей не буду раскрывать, но было сложно. С раннего детства начала работать, то в общепите, то в сфере услуг", — сказала подруга погибшей.

Вера не стремилась к известности, в модельное агентство пошла только из-за хорошего гонорара. На самом деле она мечтала открыть кафе в Китае. Именно из этой страны жительница Беларуси и попала в Таиланд, а потом в Мьянму.

"Она искала лучшей жизни в материальном плане. Китай ей как таковой не нравился, но деньги там хорошие платили. На самом деле Вера была очень наивная. Если про похищение правда, то это, скорее, от глупости и искреннего доверия к людям", – поделилась подруга Веры в беседе с "Абзацем".

Последний раз девушки разговаривали 4 августа. Потом Вера перестала отвечать на сообщения.