Самосвал с отказавшими тормозами протаранил более 10 машин в Уфе

Кадры из Уфы. Там в результате крупного ДТП два человека погибли на месте, ещё 6 получили травмы - один из них в тяжёлом состоянии.

Благодаря записи с видеорегистратора известно, что аварию спровоцировал большегруз. Как выяснилось, у него отказали тормоза. Самосвал на большой скорости сначала протаранил идущий впереди кроссовер, но это его не остановило.

Пострадали еще 10 автомобилей, в том числе большая фура. Их раскидало по всей дороге. Удары были такой силы, что большинство машин восстановлению теперь не подлежат.