Путин запретил благодушие при подготовке к отопительному сезону

Отопительный сезон начался в 73 регионах России. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ирек Файзуллин.

Глава профильного ведомства выступил на совещании президента России Владимира Путина с правительством, которое прошло в среду, 15 октября. Министр энергетики Сергей Цивилев заверил, что энергосистема государства подготовлена к зимним максимумам.

Президент выразил надежду на то, что с топливом в отопительный сезон все будет "складно". Также Владимир Путин подчеркнул, говоря об организации и проведении отопительного сезона, что "благодушие здесь точно неуместно — надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь", сообщает РИА Новости.

За день до этого на тему отопительного сезона высказался председатель Государственной думы Вячеслав Володин. На кадрах, которые политик опубликовал в своем Telegram-канале, Володин заявил, что уже есть огромное количество жалоб на теплоснабжающие организации. Спикер Госдумы потребовал повысить ответственность за обеспечение россиян теплом, в том числе поднять штрафы: "Давайте наводить порядок".

Тем временем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что частное управление системой ЖКХ полностью дискредитировало себя — необходимо вернуть отрасль под контроль государства.