Вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае получения крылатых ракет Tomahawk атакуют ими одно из военных предприятий России. Такое мнение высказал американский генерал Джек Кин.

Как заявил военный в эфире Fox News, первой целью для украинской армии, если в ее распоряжении окажутся "Томагавки", станет предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, на котором якобы трудятся "20 тысяч северокорейцев".

Кин не объяснил, на чем строятся его домыслы, но заверил, что ВСУ намерены применять "Томагавки" только против военных объектов, ведь по гражданским целям украинские националисты якобы не бьют.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что нагнетание темы с якобы подготовкой поставок "Томагавков" киевскому режиму служит не более чем отвлекающим маневром. На самом деле, убежден эксперт, Украина и Европа не смогут получить от Соединенных Штатов ракеты Tomahawk даже через несколько лет.

Источники, близкие к украинскому правительству, утверждали, что Соединенные Штаты не торопятся выполнять просьбы Киева о "Томагавках", потому что боятся утратить контроль над этим оружием. По их словам, в Вашингтоне опасаются, что не смогут контролировать Tomahawk в руках украинских военных.