Вот почему певица Валерия не получит "Грэмми"

Песня Валерии "Исцелю" прошла в лонг-лист музыкальной премии "Грэмми". Композиция будет бороться за право попасть в номинацию "Лучшая аранжировка для инструментов и вокала". Пока ни один российский исполнитель не удостаивался даже номинации на эту награду.

Поклонники поздравляют Валерию и желают ей удачи. Многие верят, что песня исполнительницы ничуть не уступает заграничным конкурентам и точно попадет в шорт-лист. Однако музыкальный критик Евгений Бабичев поспешил огорчить народ. Он уверен, что у Валерии нет шансов получить "Грэмми".

"Ноль шансов получить заветную награду. Если вспоминать события относительно недавние, у Агутина была крепкая работа, но он не попал даже в шорт-лист", — заявил критик.

По его словам, "Грэмми" – это прежде всего коммерческая история, и награду получают не всегда те, кто талантливее. "У кого больше друзей, коллег в профессиональном мире, тот и побеждает. Я не думаю, что Валерия имеет большое количество подобных связей в Америке, в западном шоу-бизнесе, чтобы всерьез бороться за подобную награду", — убежден Бабичев.

Музыкальный критик в беседе с "Абзацем" отметил, что песня Валерии сделана очень качественно, но одержать победу на "Грэмми" российский исполнитель сможет только после потепления отношений между Западом и Россией. "Самому попаданию в лонг-лист стоит радоваться. Наверное, сейчас это наш максимум", – заключил эксперт.