Путин упростил назначение уголовного наказания иноагентам

Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, корректирующие условия привлечения к уголовной ответственности лиц, признанных иностранными агентами.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, для привлечения к ответственности по статье 330.1 Уголовного кодекса России (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) будет достаточно совершения одного административного нарушения в течение года.

В прежней редакции указанной статье Уголовного кодекса говорилось про возбуждение уголовного дела за два таких нарушения, допущенных в течение года.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов" в том, что касается деятельности иностранных агентов в нашей стране.

При этом спикер российского МИД Мария Захарова в ответ на вопрос, является ли присвоение гражданину или организации статуса иноагента "мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета", назвала справедливым и то, и другое. По ее словам, это ответ защитного характера, выработанный с учетом мирового опыта.