В Финляндии создана одна из самых масштабных систем убежищ в мире — более 50 тысяч бункеров, рассчитанных на все 4,8 миллиона человек.

Как пишет Bild, Финляндия не прекратила строительство бункеров по завершении холодной войны и продолжает возводить новые объекты до сих пор.

Финское законодательство обязывает оборудовать бомбоубежище в каждом здании площадью свыше 1200 квадратных метров. В некоторых населенных пунктах — в том числе в столице — совокупная вместимость укрытий в итоге оказалась больше, чем насчитывается жителей.

Все бункеры, как утверждают в системе гражданской обороны Финляндии, проходят регулярную проверку на состояние готовности к приему населения.

Ранее сообщалось, что Эстония решила выкопать 600 бункеров на границе с Россией на случай "кризисной ситуации". До ее наступления эстонские власти предлагают использовать бункеры под личные нужды населения — например, хранить в них картошку.

Отсидеться в бункере надеется и предводитель киевского режима. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиненный украинскими властями в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей, когда по Киеву прилетит "ответка".