Любимой невестке Елизаветы II вынесли суровое предупреждение после скандала с Карлом III: "Ее девять жизней заканчиваются"

В королевской семье назревает новый грандиозный скандал. На этот раз репутацию запятнала Сара Фергюсон, бывшая жена принца Эндрю, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Сара оскандалилась после публикации материалов из досье обвиняемого в педофилии Джеффри Эпштейна. Когда разгорелся скандал, в который был втянут и муж Сары, она публично отреклась от дружбы с Эпштейной, поддержав сторону обвинения. Но спустя несколько недель Фергюсон отправила финансисту личное письмо, в котором назвала Джеффри "верным и щедрым другом".

Представители герцогини уверяют, что письмо было написано из страха, мол, Сара опасалась, что Эпштейн подаст на нее в суд за клевету, поэтому была вынуждена принести ему извинения. Однако Карлу III такое оправдание показалось неубедительным. Поговаривают, что во дворце разразился скандал. Король заявил, что Сару и принца Эндрю не ждут на Рождество в Сандрингеме. Они отстранены от участия в службе.

Автор биографии "Принц Эндрю" Эндрю Лоуни в беседе с Express вынес герцогине грозное предупреждение. "Она должна знать, что ее девять жизней заканчиваются. Она потеряла доверие общественности и благотворительных организаций, с которыми была связана, и вернуть это будет трудно. Я уверен, вскоре она сделает свой следующий шаг, но ей стоит быть очень острожной", — отметил королевский биограф.



Если Сара окончательно лишится благосклонности дворца, то это может задеть и ее детей. Пока 37-летняя принцесса Беатрис и 35-летняя принцесса Евгения держатся в стороне от скандала родителей и являются желанными гостями в доме кузена принца Уильяма.