Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы

Владимир Путин своим указом 15 октября утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы.

Основные положения документа:

Число детей иностранцев в РФ, не посещающих школы, должно снизиться;

Число разделяющих традиционные ценности иностранцев, переселяющихся в РФ, должно вырасти;

Власти будут ограничивать пребывание в РФ неработающих и необучающихся членов семей мигрантов;

Власти РФ будут принимать меры против формирования этнических анклавов и маргинализации мигрантов;

РФ будет широко внедрять ИТ и биометрию для госконтроля в сфере миграции;

В РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома во время СВО.