Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле для смещения президента Мадуро

Администрация Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле для смещения Мадуро, пишет NYT 15 октября.

Американские чиновники думают, что президент возглавляет венесуэльскую картельную сеть. Это позволит представить его свержение как контрнаркотическую операцию.

Дональд Трамп 15 октября заявил, что США рассматривают удары по наземным объектам картелей в Венесуэле.

Ранее Трамп отказался от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой. Сам же Мадуро был готов провести прямые переговоры с посланником Дональда Трампа.