Трамп заявил об обещании Моди не покупать нефть у России

Индийский премьер Нарендра Моди пообещал, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, утверждает президент США Дональд Трамп. Он планирует принудить к этому и Китай.

"Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть. И сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это серьезный шаг вперед. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое", — заявил 15 октября Трамп.

При этом Индия неоднократно заявляла, что не планирует отказываться от энергоресурсов из России и будет дальше закупать у страны нефть.