Власть в Константиновке (ДНР) перешла к военным ВСУ после ухода гражданской администрации.

Мирные жители, оставшись без гражданской администрации, вынуждены подчиняться распоряжениями военной хунты, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. ВСУ пренебрежительно относятся к гражданскому населению

"В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ даёт указание на самовластие со стороны военных", - рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент на красноармейском направлении, а также в районе Константиновки, идут активные боевые действия. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ВСУ возвели серьезные укрепрайоны и собираются сидеть до последнего.