Mash: Врачи пришли на помощь онкобольной Кларе Новиковой

Экстренная медицинская помощь понадобилась известной юмористической актрисе Кларе Новиковой. Прославленная артистка пожаловалась на проблемы с сердцем. Как утверждает Mash, у звезды популярного шоу "Аншлаг" подскочило артериальное давление. Медики оказали помощь артистке на месте.

Кстати, более 20 лет назад Кларе Новиковой диагностировали онкологию. Тогда артистка прошла лечение и с тех пор строго следит за состоянием, опасаясь рецидива.

Ранее на неважное состояние пожаловался известный актер Вениамин Смехов. Он пожаловался на сбой сердечного ритма и одышку при ходьбе. Врачи проверили установленный несколько лет назад сердечный стент. Серьезных отклонений специалисты не нашли, но скорректировали терапию, назначили витамины для укрепления костей (из-за частых переломов) и посоветовали похудеть — у артиста ожирение первой степени. Госпитализация Вениамину Смехову не понадобилась. После осмотра 85-летнего актера отправили домой.