Вращайте барабан – вас победа ждёт! Боевой атакующий передок германской обороны – её железный кулак, её армия, как выяснилось, не просто не предназначена для военных действий. 180 тысяч человек даром едят свиную рульку и в бой идти не готовы. Да ещё свои же оппозиционные политики подрывают боевой дух.

"Если кто-то хочет войны, то пусть идёт воевать сам! Пусть Мерц поедет на фронт на Украину, пусть служит в ВСУ. Или вице-канцлер, или все эти представители фракции СДПГ пусть пойдут и покажут, на что они способны, раз уж они так хотят продолжения этой войны!" - восклицает Алиса Вайдель, сопредседатель "Альтернативы для Германии".

Это не железный кулак, а какой-то холодец. Политические капитаны Германии ночей не спят, готовясь воевать с Россией, а министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль им прямым текстом заявляет, что основные подразделения Бундесвера, если ввяжутся в бой с кем-нибудь, то от силы продержатся два дня. Да ещё столько оружия Киеву отдали, чем отбиваться придётся? Чуть ли не лопатками.

Немцев решили слегка припугнуть и заодно сплотить. Издали тревожную брошюру "Подготовка к кризисам и катастрофам", в которой написано "война больше не кажется такой невероятной, как ещё несколько лет назад". Там всё написали: сколько тушёнки запасать, как собирать тревожный чемоданчик и как не дать врагу разрушить сплоченность нации.

Правящая коалиция СДПГ и ХДС/ХСС в режиме нон-стоп запугивающая немцев российской агрессией, решила из вялой армии в 180 тысяч человек сделать бодрую боевую машину численностью 260 тысяч бойцов с горящими глазами. Заминка вышла: немцы в армию идти не хотят. И с русскими воевать не желают. Согласно опросу, в случае войны оружие в руки готова взять треть граждан Германии.

"У меня нет желания служить. И я не хочу жертвовать своей жизнью. И я также считаю, что не стоит обязывать людей делать это. Думаю, что украинцы не особо рады тому, что воюют с Россией. Я бы лучше жил в Германии под властью Путина, чем воевал", - говорит местный житель Ян Вагнер.

Правящая коалиция решила протолкнуть новый закон о призыве на военную службу. Мужчины от 18 до 25 лет заполнят анкету с пунктом "а служить готов?" Если новобранцев-добровольцев не хватит, по жребию, то есть в формате лотереи, выберут тех, кто пойдет служить.

"Если, как ожидается, не наберётся достаточного количества добровольцев для удовлетворения потребности в 260 тысяч действующих солдат Бундесвера, молодые люди, отобранные по жребию, могут быть призваны. Какое безумие!" – восклицает Сара Вагенкнехт, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость".

Колесо фортуны Бундесвера заработает для всех. Немцы потратили на Украину 25 миллиардов, регулярно подбрасывают оружие, немецкая экономика прихрамывает, граждане задают ненужные вопросы. Не будем забывать: оборону решил модернизировать ещё "ливерная колбаса" Шольц, радостно сообщивший в конце прошлого года, что освоил уже 80 миллиардов из 100. Шольца тут же обвинили в нецелевом использовании средств. Оборону крепить, Украину кормить и с Россией с трибуны воевать – вещи несовместимые.

В действительности всё не так как на самом деле.