Вскрылись планы Израиля по разгрому движения ХАМАС

В Израиле подготовят план полного разгрома ХАМАС в случае, если палестинское движение отойдёт от плана Трампа. Соответствующее поручение дал министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

Тель-Авив намерен действовать в координации с Вашингтоном. Однако, по данным американских СМИ, руководство Соединенных Штатов считает сделку состоявшейся: ХАМАС вернул всех живых пленников на родину в соответствии с договоренностями. По мнению Вашингтона, обе стороны намерены соблюсти условия соглашения.

В среду вечером ХАМАС передал Израилю останки ещё двух заложников. И предупредил, что остальные тела, а их должно быть 18, найти будет затруднительно. Города анклава фактически превращены в руины - для поисков требуется тяжёлая техника и специальное оборудование.