Путин утвердил Концепцию миграционной политики страны до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию миграционной политики России на 2026–2030 годы. Как отмечается в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, принимаемые меры должны стать ответом на новые вызовы и угрозы национальной безопасности.

Подчеркивается, что власти России не считают миграцию основным способом решения демографических проблем. Приоритетом в миграционной политике Москва считает интересы российских граждан. Отмечена важность выполнения госорганами мероприятий по пресечению незаконной миграции, ведению реестра контролируемых лиц, профилактике распространения радикальных религиозных и экстремистских взглядов.

Российские власти будут содействовать переезду в страну иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности. Также россиянам, покинувшим страну, создадут благоприятные условия для возвращения. В то же время, пребывание в России неработающих и необучающихся членов семей мигрантов будет ограничено. Власти примут меры против формирования этнических анклавов и маргинализации мигрантов, будут широко внедрять IT и биометрию для госконтроля в сфере миграции. Обязанность правового сопровождения приезжающих в Россию трудовых мигрантов ляжет на работодателя.