Россиянам объяснили непривычно короткие майские праздники в 2026 году

В 2026 году майские праздники будут самыми короткими за последние восемь лет. Они продлятся суммарно шесть дней.

Это связано с продлением новогодних каникул в 2026 году (до 12 выходных дней), объяснила ТАСС представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По случаю 1 Мая россияне будут отдыхать три дня – 1,2,3 мая (пт, сб, вс) и по случаю 9 Мая тоже три дня – 9,10 и 11 мая (сб, вс, пн).

При этом общее число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025, отметила депутат. Трудовой кодекс устанавливает 14 праздничных дней в течение года.

Четырехдневных выходных в 2026 году не будет. по случаю 23 февраля и 8 марта россияне тоже будут отдыхать три дня.