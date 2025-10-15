Вот почему воссоединились Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Накануне, 15 октября, в Сети распространилась информация, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева воссоединились после расставания. Якобы супруги решили начать все сначала и, кроме того, продали квартиру в Брюсовом переулке в Москве за 200 миллионов рублей и купили жилье в другом месте.

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что Бондарчук не стал подкупать Андрееву какими-либо дорогими подарками или другими материальными благами, а просто сумел доказать, что готов на все, потому что любит жену. А та, в свою очередь, любит его.

"Я не удивлен, что они начали жить с чистого листа. Знаю одно — если они сошлись, значит, пришли к взаимопониманию. Все-таки Паулина не может жить без Федора, а он без нее. На самом деле они зависимы друг от друг", - высказал мнение продюсер.

Он даже предположил, что временное расставание пошло на пользу паре. Накопившиеся проблемы Федор и Паулина сумели решить именно в этот период. К тому же благодаря разрыву супруги сумели понять, насколько они нужны друг другу.

"Думаю, это был именно сброс психологического характера. Когда пары ругаются, а потом сходятся, я могу сказать как человек, прошедший через это, они становятся еще сильнее, отношения крепче, длительнее, ярче. Больше гармонии, близости, денег и понимания друг друга. Там прямо даже появляется сексуальная привязанность очень сильная", - рассуждает Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Напомним, в марте Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. По некоторым данным, после расставания Паулина с сыном Иваном съехала из дома режиссера. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и вечеринкам.