В МВД опровергли фейки об ограничениях на выезд из России мужчин призывного возраста

Сообщения о якобы введенных временных ограничениях на выезд из России для мужчин призывного возраста не соответствует действительности. Появившуюся в сети информацию прокомментировали в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В управлении отметили, что подобные сообщения распространяются по сети в разных регионах страны. В частности, информация появилась в пабликах в Пермском и Ставропольском краях, Мурманской области.

В МВД подчеркнули, что никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось. Все нормативно-правовые акты публикуются в обязательном порядке в государственных информационных системах и на официальных порталах. В киберполиции призвали россиян проверять сведения только через официальные источники.