"С меня хватит": Бритни Спирс оставила странные танцы и ответила на жуткие обвинения бывшего мужа

В последнее время Бритни Спирс куда больше известна своими странными танцами, чем новыми песнями. Однако она временно забросила их, чтобы ответить на появившийся в СМИ отрывок из мемуаров бывшего мужа Кевина Федерлайна, в котором тот рассказал чудовищную историю, как застал артисту с ножом в комнате их спящих сыновей.

По словам Бритни Спирс, это вранье. А на самом деле она мечтала жить простой тихой жизнью с детьми. Однако, считает артистка, вместо этого сыновья воспитывались отцом в атмосфере полнейшего неуважения к матери. Да и вообще, утверждает певица, у нее нет ни ментальных проблем, ни проблем с алкоголем.

"Один сын видел меня всего 45 минут за последние пять лет, другой — всего четыре раза. Невинная ложь в этой книге обрушилась на меня, я единственная, кто действительно страдает. Если вы меня знаете, вы никогда не поверите в слухи о моем психическом расстройстве или алкоголизме. Я довольно умная женщина, которая последние годы старалась жить тихой личной жизнью. Я говорю об этом, потому что с меня хватит — любая настоящая женщина поступила бы так же", - высказалась в своем официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Бритни Спирс.

Напомним, что сыновья Шон и Джейден с детства жили с отцом после того, как ему удалось отсудить у Бритни Спирс права на опеку. В результате после развода Бритни Спирс еще и выплачивала алименты бывшему мужу. Однако с недавних пор перестала это делать. Шону исполнилось 19 лет, а Джейдену - 18. Интересно, что после этого сыновья сблизились с Бритни. В Сети судачат, что детям, которые толком не учатся и не работают, просто очень нужны деньги.