Операцию "Паутина", проведенную прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле 2 июня 2025 года, курировали британские спецслужбы. Операция включала атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы, где располагались стратегические бомбардировщики, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Как сообщил Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде, англичане обеспечили последующее пропагандистское сопровождение этой операции. Британские спецслужбы вбрасывали в СМИ фальшивки, в которых утверждалось о якобы огромном ущербе, нанесенном российским ВКС. Также подчеркивалось исключительно украинское авторство диверсии.

По данным главы ФСБ, "инструкторы спецподразделения британских вооруженных сил SAS и британская разведка МИ-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума. В числе его акционеров - компании из Казахстана, США и России, передает ТАСС.