Спецслужбы Великобритании планируют использовать боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России.

Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 57-м заседании руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Самарканде (Узбекистан).

Украинские диверсанты совместно с британской разведкой Ми-6 планируют вылазки в приграничные регионы России. Под патронажем спецслужб Британии уже осуществляются акции терроризма и диверсии. Спецподразделения британской армии (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях против России,

Директор ФСБ обратил внимание, что именно Лондон ответственен за неоднократные срывы инициатив по мирному урегулированию украинского конфликта.