ФСБ: Лондон планирует атаку боевых пловцов на Россию

Спецслужбы Великобритании планируют использовать боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России.

Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 57-м заседании руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Самарканде (Узбекистан).

Украинские диверсанты совместно с британской разведкой Ми-6 планируют вылазки в приграничные регионы России. Под патронажем спецслужб Британии уже осуществляются акции терроризма и диверсии. Спецподразделения британской армии (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях против России,

Директор ФСБ обратил внимание, что именно Лондон ответственен за неоднократные срывы инициатив по мирному урегулированию украинского конфликта.