Россиянка Ирина Шейк оказалась самой красивой на шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке

Накануне, 15 октября, в Нью-Йорке состоялось грандиозное шоу всемирно известного бельевого бренда Victoria's Secret. По подиуму в откровенных и игривых нарядах прошлись самые красивые модели.

Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Кэндис Свейнпол, Белла и ее сестра Джиджи Хадид, Даутцен Крез, Лила Мосс, Барбара Палвин, Эмили Ратаковски, Эшли Грэм, Анок Яй, а также Амелия Грей, Стелла Максвелл, Грейс Элизабет, Джоан Смоллс, Бехати Принслу и многие другие продемонстрировали не только эффектное нижнее белье и фирменные крылышки, но и роскошные фигуры.

Впрочем, утверждают в Сети, самой красивой оказалась россиянка Ирина Шейк. Она появилась перед зрителями в белом прозрачном белье и с необычным украшением на голове. Ирина прошлась по подиуму, остановилась, повернулась то одной, то другой стороной перед камерой, сложила руки по бокам, продемонстрировав наряд, а затем изящно повернулась и ушла за кулисы.

Отметим, что когда-то бренд нижнего белья Victoria’s Secret рекламировали исключительно стройные топ-модели. Но в последнее время "Ангелы" слегка поднабрали: теперь продукцию рекламируют и демонстрируют красавицы с пышными формами. Так, по подиуму прошлась знаменитая плюс-сайз модель Эшли Грэм.