Лондон настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией. Британские власти призывают к отправке на Украину войск и создания там бесполетной зоны, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Как сообщил Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде, Москва получила данные о планировании Лондоном и Киевом диверсий против газопровода "Турецкий поток". Ранее директор ФСБ сообщил, что инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию ударов по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Также, по данным Бортникова, украинские спецслужбы совместно с МИ-6 планируют вылазки диверсионных групп в приграничные регионы России. Кроме того, готовятся атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, передает РИА Новости.