Работницу салона связи задержали за слив данных Украине

В Ленинградской области сотрудница салона связи продала СБУ абонентские данные россиян

Киберполиция задержала 21-летнюю жительницу Бокситогорска. Девушка получила доступ к базе через учетную запись руководительницы офиса. Она сфотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами с персональными данными абонентов, а затем отправила фото кураторам с Украины.

За слив данных 11 абонентов оператора она получила 33 тысячи рублей – по три тысячи за каждый, сообщили в региональном главке МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Если вина сотрудницы салона будет доказана, то ей может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.