КПРФ отправила в зону спецоперации 145-й конвой с гумпомощью

Товары первой необходимости и военное снаряжение в помощь фронту и жителям приграничных районов. Сегодня партия КПРФ отправила в зону СВО и новые регионы очередной гуманитарный конвой.

Машины доставят продукты, лекарства, инвентарь и боевую технику, в том числе большую партию мотоциклов повышенной проходимости специально для разведчиков. Груз сформирован с учетом потребностей бойцов и заказов от подразделений. Закупка осуществлялась на добровольные пожертвования. Конвой стал 145-м по счету.

"Я благодарю искренне всех наших товарищей, которые каждый раз, каждую неделю вкладывают свои таланты, ресурсы, средства и оказывают реальную помощь нашим доблестным войскам и ребятам, которые мужественно и храбро сражаются против современного нацизма и англосаксонского фашизма", - говорит Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.