В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса "Семья года"

Победителей Всероссийского конкурса "Семья года" наградили в Москве. Торжественная церемония прошла в Национальном центре "Россия".

Масштабное событие проводится уже в десятый раз и с каждым годом набирает всё большую популярность. Мероприятие направлено на укрепление института семьи, сохранение и передачу традиций между поколениями. В этом году на конкурс прислали свыше десяти тысяч заявок со всех регионов страны. Состязание проводилось в шести номинациях. Жюри определило 89 семей-победителей, большая часть из которых - многодетные.

"Конкурс, который мы сегодня проводим, - это один из лучших таких способов ценность многодетности возвысить на новый уровень. Этот конкурс не про лучшее пение, не про качество вокала, он про наши прекрасные семьи, про образы наших семей. Но очень важно параллельно с воспитанием этих ценностей оказывать реальную конкретную поддержку нашим семьям", - говорит заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.