В Приморье раньше срока начался сбор урожая кукурузы

Девять тонн с гектара. Такие отличные показатели дает российский гибрид — сорт "Ладожский 292". Выведенный специалистами в Краснодарском крае, он отлично прижился и на другом конце страны — на полях в Приморье.

"Початок длинный, выполнение прошло хорошо, если посчитать, то будет около 40 зерен в одном ряду, и рядов будет 16. Это где- то около 400 с копейками зерен на одном початке. Это хорошо", говорит Андрей Максимов, агроном.

Что для наблюдателя красивые золотистые початки, то для агронома — чистая математика. Хороший урожай требует точности. Расстояние между рядами 70 сантиметров, между стеблями — 17. Так растению хватает питания, и оно отлично развивается.

11 комбайнов ежедневно работают в поле. Погода помогает уборке. По сухой земле машины едут без задержек. Урожай хороший. Поэтому бункер комбайна быстро наполняется зерном, и его тут же на ходу перегружают. Из-за аномально жаркого и засушливого лета кукуруза созрела немного быстрее. Из-за этого и работа в полях началась раньше. С поля кукуруза попадает на площадки временного хранения. Часть зерна складируют в бурты. Эти золотые горы культуры предстоит еще очистить и высушить.

Кукуруза - экспортная культура. Главное требование заказчика — чистота и влажность зерна. В больших сушильных машинах его нагревают до 70 градусов, убирая тем самым лишнюю воду. Высушенная до 14% кукуруза может храниться больше года.

"Когда у нас кукуруза выходит из сушилок, то температура зерна порядка 30 градусов. И нужно предварительно в силосах ее охладить и после этого нужно заложить на хранение ее на склады. Если кукуруза горячая, то она покрывается коркой", - говорит Алексей Евтушенко, заместитель генерального директора по производственной части.

Итоги подводить еще рано, но аграрии с надеждой говорят, что урожай царицы полей в этом году будет лучше, чем в прошлом. Тем временем сейчас активно идет уборка и других культур риса и сои. Всего в крае планируют собрать более миллиона тонн всех зерновых.