Французская оппозиция захотела отставки правительства Лекорню, но не набрала голосов

Сразу две резолюции о вотуме недоверия правительству рассматривает сегодня французский парламент. Крупнейшие оппозиционные партии предложили отправить кабмин в отставку после повторного назначения Себастьена Лекорню премьер-министром.

По прогнозам, положительного решения не будет - парламентариям не хватит двух десятков голосов.

Накануне глава кабмина выступил в Нацассамблее с программной речью. Он пообещал отложить непопулярную пенсионную реформу, а также не принимать решения в обход депутатов. Это склонило на его сторону Социалистическую партию, которая заявила, что не поддержит вотум.

За 3 года на фоне глубочайшего политического кризиса в стране сменилось уже 5 премьеров. В случае, если и это правительство все же уйдет в отставку, роспуск грозит и парламенту.