Пропалестинский митинг в Барселоне завершился погромами

В Барселоне акция солидарности с палестинским народом переросла в беспорядки. Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы публично осудить геноцид в Секторе Газа.

Участники направились к консульству Израиля. В какой-то момент агрессивно настроенные активисты начали поджигать мусорные баки, громить офисы банков и ресторанов. Для разгона толпы полиции пришлось применить силу. Один человек задержан.

Протесты прошли не только в Каталонии - они охватили всю страну. Профсоюзы и студенческие объединения организовали общенациональную забастовку. Лидеры движения назвали режим прекращения огня в анклаве неустойчивым и заявили, что прочный мир возможен только после создания палестинского государства.