Леонид Агутин уехал к дочери в Америку

У Леонида Агутина две взрослые дочери от разных женщин. Так, балерина Мария Воробьева родила артисту дочь Полину, а певица Анжелика Варум - наследницу Елизавету-Марию. Обе девушки давно живут за границей, причем в разных концах планеты: Полина в Великобритании, а Елизавета - в Америке. Примечательно, что дочери Агутина знакомы и поддерживают теплые отношения.

В свою очередь, популярный исполнитель в основном проводит время в России. Тут он дает концерты, проводит юношеский музыкальный фестиваль вместе со своим отцом Николаем Агутиным. В России певец считается одним из самых успешных и востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе.

Впрочем, о дочках певец не забывает. Неизвестно, видится ли и как часто со старшей дочкой Агутин, а вот с младшей - да. Об этом стало известно случайно, причем сообщила сама Лиза. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала видео, на котором предстала с отцом. Причем геолокацией Елизавета указала Голливуд.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Когда именно случилась встреча родителя и наследницы, неизвестно. Однако в Сети судачат, что Лиза, которая пошла по стопам родителей и тоже занимается музыкой, удивительно похожа на мать Анжелику Варум. Отметим, что у Лизы есть собственная рок-группа. Вместе с коллективом она периодически работает на "разогреве" у известных артистов. Знает ли Лиза, живущая с раннего детства в США, русский язык, остается загадкой.