Стало известно, кто поможет ВСУ управлять ударами Tomahawk по России

Управлять ракетами дальнего действия Tomahawk при ударах по России будут американские подрядчики. Как сообщает Financial Times, они помогут ВСУ – при условии, что поставки будут одобрены.

При этом в НАТО считают, что Москва не будет реагировать решительно в случае поставки Киеву американских крылатых ракет. Как сказал изданию высокопоставленный представитель альянса, едва ли русские предпримут какие-то конкретные меры.

По мнению представителей НАТО, Россия в ответ на передачу Tomahawk Киеву ограничится риторикой или отдельными крупными ударами по территории Украины. В то же время, если поставки ракет будут символическими и относительно небольшими, их влияние на ход боевых действий останется минимальным.