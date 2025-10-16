На Урале нашли бабушку, которая четыре дня блуждала по кладбищу

Пропавшую на кладбище в Челябинской области женщину нашли спустя четыре дня.

Инцидент произошел в поселке Аракуль Каслинского района. 76-летняя Магуфья Сысоева отправилась на кладбище на такси 12 октября. Выйдя из машины, она попросила водителя подождать и сказала, что скоро вернется. Но этого не произошло. Через некоторое время обеспокоенный водитель сам попытался найти женщину, но тщетно. Тогда он сообщил о произошедшем в экстренные службы.

Далее на поиски выдвинулись спасатели, волонтеры, военные, казаки и кинологи с собакой. Поисковые группы прошли пешком не менее ста километров.

На четвертый день пенсионерка нашлась, ее обнаружили в 10 километрах от поселка Аракуль, передает РИА Новости.

Что с ней произошло, не сообщается. О состоянии ее здоровья тоже информации нет. Известно, что в октябре в Челябинской области дневная температура составляет 8-10 градусов, а ночная опускается до минус двух градусов.