Любови Успенской грозят осложнения после перелома

В конце сентября Любовь Успенская сломала руку. Популярная исполнительница даже была вынуждена отменить все свои ближайшие выступления. Ситуация оказалась настолько тяжелой, что артистке пришлось вставлять в руку специальные пластины.

А теперь выяснилось, что "королеве шансона" грозят осложнения. Дело в том, что певица вышла на сцену вопреки запрету врачей - от выступления на День города в Ереване она отказаться не смогла. А ведь медики прописали Успенской носить фиксирующий бандаж (снимать разрешалось только на ночь) и рекомендовали строгий покой минимум на две недели. Под запретом оказались любые физические нагрузки.

Как утверждает Mash, у Успенской высокий риск частичной утраты подвижности руки. Меж тем певице уже назначена вторая операция — через месяц вставленные пластины будут удалять. Стоимость вмешательства, анализов и наблюдения, по некоторым данным, порядка 200-250 тысяч рублей.

После операции певицу ждут несколько месяцев реабилитации и регулярные контрольные рентгены, чтобы следить за сращением костей.