Полиция Брюсселя зафиксировала более 50 перестрелок за полгода

Полиция Брюсселя зафиксировала 57 перестрелок в Брюсселе за первые семь месяцев этого года. Стычки происходят в среднем каждые четыре дня, что является беспрецедентным всплеском уличной преступности для этого города, сообщила Politico.

Резонанс произвел инцидент со стрельбой в бизнес-квартале North Light 11 октября. Преступник, отстреливаясь от полиции, повредил пулей фасад здания Европейского агентства по образованию и культуре. Фактически, перестрелка происходила прямо перед зданием, где работают несколько сотен европейских чиновников.

Как передает ТАСС, бизнес-квартал North Light, где размещены штаб-квартиры не поместившихся в Евроквартале Брюсселя агентств Евросоюза, примыкает с запада к Северному вокзалу. Это, по данным полиции, одна из самых криминогенных зон Брюсселя.