ВС России готовы в ближайшее время взять Купянск

ВС России в ближайшей перспективе возьмут под контроль Купянск, освободят Волчанск, а также создадут условия для окружения крупной группировки ВСУ. Такими ожиданиями поделилась военно-гражданская администрация Харьковской области.

Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, при нынешних темпах наступления российских войск в ближайшее время ожидается полное окружение и взятие под контроль Купянска, который имеет важное стратегическое и тактическое значение.

Также ожидается освобождение Волчанска. За этим последует полная зачистка прилегающих территорий. В результате развития успеха с Двуречанского плацдарма создаются условия для оперативного окружения одной из крупных группировок ВСУ в Харьковской области, приводит слова Лисняка ТАСС.