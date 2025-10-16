Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков

Генсек НАТО Марк Рютте оскорбительно высказался в адрес российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава Альянса сообщил, что летчики не умеют управлять истребителями, а моряки - кораблями.

"Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь", - сказал он после встречи с министрами обороны членов НАТО (цитата по РИА Новости).

Ранее Рютте заявил, что попавшие в воздушное пространство НАТО российские военные самолеты не надо сбивать, их нужно "выводить за пределы".