"Попел, денежки сгрёб и пошёл": кто из звезд на волне хайпа взвинтил ценник за выступления

Сколько стоит хайп? Почему Олег Газманов снизил свой гонорар? А у кого он вырос в десять раз? Поднимет ли цены на билеты Филипп Киркоров? И за сколько теперь поёт Прохор Шаляпин?

Олег Газманов

В Интернете сегодня танцуют все, но Олег Газманов и это делает по-особенному. Его колени внезапно стали настоящей мечтой всех тех, кому немного за 30, 40 и 50.

"Во-первых, это физически довольно сложно, если правильно делать. Поэтому там не только молодёжь. Показывают, как дети тренируются под мою музыку и повторяют эти движения. Газманов плохому не научит", - говорит сам Газманов.

Миллионы просмотров, сотни мемов. И даже подростки, которые знали Газманова только по бабушкиным рассказам, теперь пишут: "Хочу как он". Телеграм-каналы сообщают, что на волне новой популярности Газманов поднял концертный гонорар до семи миллионов рублей, а потом поостыл и вернулся на прежние позиции.

"Куда уж поднимать? У меня уже и так высоко", - уверяет певец.

В социальных сетях появились фан-аккаунты, где пользователи собирают нарезки из его концертов. Подписчики спорят, кто прыгнул выше, кто дольше продержался в полуприседе. Молодёжь узнала, что человек, поющий про эскадрон и морячку, не архивная запись, а живой артист, который может дать фору любому тиктокеру.

"Я считаю, что шесть-семь миллионов рублей для такого артиста, артиста такого уровня, как Олег Газманов, однозначно занижено. Двенадцать - наша цена", - говорят Андрей и Валери Бирбичадзе из группы "ТЕ100СТЕРОН".

Какими бы ни были крепкими суставы у певца, кошельки у его слушателей всё равно не резиновые. Да и люди ходят на концерты Газманова всё-таки не только ради прыжков. Ирония в том, что старые хиты Олега Газманова звучат свежее, чем половина новых релизов.

"Для народного артиста, ну, я считаю, что 10 миллионов - это достойная цена, особенно артиста его класса. Тот, которого любят миллионы. Но когда, извините, артисты менее значимые говорят, что они стоят 20 миллионов, то для Олега, наверное, это самый, ну, так сказать... сам бог велел поставить за 10", - полагает Олег Цуриков, светский журналист.

Мы решили узнать, сколько денег нужно поднакопить, для того чтобы на новогодний корпоратив собрать самых актуальных артистов нашего шоу-бизнеса, тех, на чьих концертах сейчас аншлаги. Для этого пообщались с самими звёздами, а заодно обзвонили концертные агентства.

"По Газманову, конечно, нужно будет запрашивать. В обычные дни он стоит 5-6 миллионов. На Новый год, наверное, в районе 8", - сообщили нам в одном из концертных агентств.

Газманов был прав: лучше напрямую договариваться с его директором. Для большого артиста концерт - это не только праздник, но и производственный процесс. И всё стоит денег.

Филипп Киркоров

Из-за трюка с пиротехникой в этом году Филипп Киркоров чуть не сгорел на работе. При этом поднимать гонорары за свои концерты певец не планирует. По крайней мере, в ближайшее время.

"Но вы же понимаете, что моё шоу очень дорогостоящее, надо как-то оправдывать это. Я же не просто вышел, три фонаря и пою. В зале происходит действие, это всё стоит денег. Спонсоров нет, всё это вытягивается за счёт тех, кто хочет прийти посмотреть шоу. Это их взнос. Нет, гонорар не планируют поднимать", - говорит Киркоров.

Ольга Бузова

А вот Ольге Бузовой своими вопросами мы, похоже, разбередили душу.

"Я вот думаю, вы знаете, я сейчас выступаю на больших площадках, как поют "Мало половин"... Думаю, может быть, уже мне пора? Может, "Мало половин" - это уже как "День, прожитый без тебя"? Сколько лет прошло? Мне "Мало половин"", - говорит Бузова.

Логично. Если Бузова получает от 2,5 миллионов рублей за одно выступление, то почему бы теперь не начать с натуральных простых чисел? Например, с пяти. Тем более Бузова - народная артистка. По крайней мере, так она считает сама.

"Что касается гонораров, то, знаете, это всё настолько индивидуально. Есть же разные мероприятия. Я всё-таки народная артистка. Как-то не слишком пафосно я сказала?", - говорит певица.

К тому же билеты на концерты Ольги стоят дороже, чем у половины народных артистов.

"Я народная. Я себя такой ощущаю, потому что я девочка из народа, и для меня в приоритете всегда люди, нежели я сама", - уверяет певица.

Всё в жизни дорожает: хлеб, масло, икра, курсы личностного роста и артисты.

"Я вам объясню. Смотрите, гонорар формируется из расчёта расходов, которые существуют. Дело всё в том, что инструменты же иностранные все: гитары, клавиши, всё остальное. Музыканты, естественно, тоже подорожали. Свет, звук, которые вы сегодня с нами видите, мы это не производим. Это всё нужно ввозить из разных других стран. Это всё подорожало", - объясняет продюсер Иосиф Пригожин.

Надежда Кадышева

Судя по тому, какие сейчас гонорары у ансамбля "Золотое кольцо", особенно подорожали гармони и балалайки. У Надежды Кадышевой сплошной солд-аут: билеты на концерты "Золотого кольца" раскуплены на месяцы вперёд. Преданные поклонники Кадышевой в недоумении: откуда взяла вся эта молодёжь в кокошниках?

Сама певица, похоже, очень довольна. Кто теперь скажет, что "Золотое кольцо" - это песни для бабушек?

"Конечно, я очень счастлива вместе со всем своим коллективом, "Золотым кольцом", потому что это общая наша работа. Знаете, всё, что сейчас молодёжь слушает, мы творили на протяжении многих лет", - говорит Кадышева.

Взлетела не только популярность Кадышевой, но и её гонорары. Сначала это были 1,5 миллиона, потом 7, потом 12. Рост стабильнее, чем у биткоина.

"Кадышева уже, по-моему, даже и не только 12, но и 17 получает, между нами, девочками, говоря. Так что так. Поэтому это правда", - рассказывает певица Анна Калашникова.

Раньше у молодёжи "Течёт ручей" и "Широка река", мягко говоря, особой популярностью не пользовались.

"Я могу сказать: я желаю всем жить так, как Надежда Кадышева сейчас, потому что это, конечно, просто какое-то колесо фортуны, наверное, что вот так оно произошло, и резко на старых треках мы сделали какую-то новую волну популярности", - рассуждает певец Никита Кунов.

Но повод ли это повышать гонорар в 15 раз?

"-Я считаю так, что если ты не проработал на своё имя так, как проработал Майкл Джексон, то повышать свой гонорар овер-овер-овер на прайс ты, мне кажется, не имеешь права", - Роман Каграманов.

Как известно, бесконечность - не предел, и в декабре "Золотое кольцо" обойдётся в два десятка миллионов. Впрочем, есть и куда менее дорогая альтернатива.

"Кадышева будет стоить в районе 20-25 миллионов, и зачем оно надо? Лучше Куртукову пригласить, она будет раза в три дешевле", - рассказал нам представитель концертного агентства.

Ещё совсем недавно Татьяну Куртукову знал только узкий круг почитателей её таланта, в основном состоящий из преподавателей и студентов Пензенского колледжа искусств. А сегодня песня "Матушка" - безусловный шлягер.

За последний год вознаграждение звезды выросло с двух до пяти миллионов рублей, но это всё равно намного дешевле, чем пригласить целый ансамбль "Золотое кольцо". Впрочем, Куртукова на концертах тоже выступает не одна.

"Ну, вряд ли кто-то ездит с одной флешкой и приезжает в какой-либо концертный зал, поставил эту концертную флешку, отпел и ушёл. То есть надо понимать, что это огромная работа, это огромные финансовые вливания на всех этапах, потому что и артисту, и команде нужно хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать для того, чтобы хорошо работать. Я буду только рада, если у нас не только артисты будут получать хорошую зарплату или футболисты", - говорит сама певица Татьяна Куртукова.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова хорошо знает, сколько зарабатывают и артисты, и футболисты. По крайней мере, знала. Но мы не о её личной жизни. Хотя под песни Булановой сегодня танцует даже её бывший муж, Владислав Радимов.

Её песни - практически живая классика, а ведь в начале 90-х Булановой приходилось выслушивать много чего нелицеприятного о своём творчестве. Певице повезло, что тогда не было такого доступного Интернета.

"В 90-м году это не было абсолютно классикой, это была, по мнению кого-то, дребедень полная. Потом прошло несколько лет, и это как-то зазвучало, стало классикой. Поэтому ни о чём не говорит вообще, что сейчас кто-то делает. Должно пройти какое-то время, чтобы понять, во что это выльется, и что из этого получится", - говорит сама Татьяна Буланова.

Сегодня артист измеряется не талантом, а количеством просмотров. Энергосберегающая подтанцовка Булановой стала мемом.

"Это её победа. Пришла странным образом, да, через танцора. Сколько это продержится? Ну, по моим ощущениям, недолго, потому что если Таня сейчас не выдаст парочку хороших бэнгеров, если она не обратится к каким-то топ-продюсерам или не сделает какой-то классный дуэт, то этот хайп быстро сойдёт на нет", - считает композитор Вячеслав Тюрин.

Один из самых узнаваемых танцоров Булановой, Дмитрий Берегуля, решил покинуть коллектив. Говорит, что временно. Теперь Берегуля танцует на свадьбах, разумеется, за отдельный гонорар.

"Ну, я бы не сказал, что после этой истории как-то очень сильно увеличился поток мероприятий. Он у меня был, потому что я параллельно совмещал работу с Таней. И спасибо Тане за то, что она лояльно всегда к этому относилась и отпускала меня на работу", - говорит сам Берегуля.

Татьяна Буланова нарасхват. Порой певица выступает несколько раз в день.

"Честь и хвала Тане Булановой. Она хотя бы не стала делать 20 миллионов, как это делали её предшественники по сцене, которые мимолетно, так сказать, хайпанули. Поэтому Таня Буланова взяла другую статистику. Она как бы до двух миллионов, но берёт прям активно количеством. То есть у неё в день бывает по три-четыре площадки и не всегда даже в одном городе", - говорит журналист Олег Цуриков.

В этом вся суть шоу-бизнеса. Неважно, во сколько ты себя оцениваешь, важно, сколько за тебя готовы заплатить.

"Она сама сейчас расстроена, потому что не творчество заинтересовало, как артистка, а вот этот балет, господи. Я говорю: "Танька, ну слава богу, давай на этом денег собирай. Пока приглашают - танцуешь. Зачем ты вот так вот? Нет, давай вот так вот". Ну, и песня-то, она давно её поёт, слава богу. "Танька, - говорю, - ну давай уже, ну что?"" - считает певец Шура.

Но есть в этом хаосе один закон: чем ближе декабрь - тем дороже артист.

"Буланова точно занята уже. Гонорар у нее на декабрь от 4 миллионов. Плюс райдер", - рассказали "ТВ Центру" в концертном агентстве.

Катя Лель и другие

В нулевые так уже было. Внезапно для себя Михаил Боярский стал весьма культовой фигурой среди сетевой молодёжи и чуть ли не каждые выходные при полных аншлагах пел в ночных клубах про динозавриков и "Ланфрен-ланфра".

"То есть артист, не выпуская никаких современных композиций, даже вообще нового ничего не делая, начинает вируситься на старом материале", - говорит продюсер Павел Рудченко.

Подобная слава вчерашних дней настигала Евгения Петросяна, Никиту Джигурду, а Эдуард Хиль и вовсе стал на некоторое время звездой мирового масштаба.

Из недавнего история с "Муси-пуси" Кати Лель. Певица оказалась в трендах, причём с тем же хитом, что и 20 лет назад. Но сейчас о "Муси-пуси" все благополучно забыли: тренды у молодёжи меняются очень быстро.

"Где сейчас опять песни Кати Лель, которые взлетели в ТикТоке? Их нет. Потому что это был успех, основанный на приколе. Ну, приколюха была. То есть сделали спидап-версию. Все посмеялись и сказали: "Окей, забыли".", - говорит Вячеслав Тюрин.

Прохор Шаляпин

Сколько бы артист ни стоил, без зрителя он всё равно обесценится. Прохор Шаляпин - певец, у которого всё по-честному: поёт, получает гонорар, уходит.

"Я песенки попел, денежки сгрёб и пошёл. Мне вот это, знаете, вот это вот тщеславие, Кремль, "Олимпийский" - это немножко не моё", - уверяет Шаляпин.

Шаляпин не пытается казаться глубоким. Он знает, что его зрителю нужно не просветление, а праздник.

"Я же человек с чувством юмора, с хорошим настроением. Я действительно желаю всем поменьше работать. Но там уже какие-то обсуждения, что я несу в массы тунеядство. Извините, я ИП, я плачу большие налоги, я не тунеядец уж точно", - рассуждает певец.

Индивидуальный предприниматель Шаляпин готов выступить на мероприятии за сумму 800 000 рублей и как певец, и как ведущий. По крайней мере, так уверяют в агентствах устраивающие праздники. Правда, организаторы призывают не экономить.

"Как основной ведущий он просто не вытянет. Он просто не обладает этим всем. Я бы предложила вам кого-то например, основного ведущего. И Прохор Шаляпин как бы", - говорят в агентстве по организации праздников и корпоративов.

Несмотря на этот нюанс, рабочий график Шаляпина уже расписан и на следующий год.

"То есть, чтоб вы понимали, пригласить Прохора на какое-то светское мероприятие сейчас крайне тяжело, потому что его коммерческая история очень сильно расписана. И она расписана только из-за того, что он себя грамотно оценил. И правильно говорят: лучше взять количеством, чем ценой", - говорит журналист Олег Цуриков.

Шаляпин столько лет гонялся за славой, что теперь нужно погоняться за ним самим.

"У меня 17 лет стажа в народной песне. Вы что думали? Я не хухры-мухры. У меня уже там пишут на "Госуслуги": "Ваша предположительная пенсия..." 25 000, у меня будет, если что", - говорит Прохор Шаляпин.

Хайп приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Вирусные ролики живут недолго, и секрет успеха в современном шоу-бизнесе прост и сложен одновременно: попасть в тренды и не перегнуть с прайсом. Ну а мы в декабре, пожалуй, обойдёмся без корпоратива.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".