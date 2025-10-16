Клара Новикова заговорила начистоту: "Меня уже столько раз хоронили"

Сегодня, 16 октября, распространилась информация, будто Кларе Новиковой понадобилась экстренная медицинская помощь. Якобы у звезды популярного шоу "Аншлаг" подскочило артериальное давление.

Журналисты связались с актрисой, чтобы узнать точно, что же с ней случилось. Клара Новикова сообщила, что с раннего утра ее беспокоят звонками и вопросами о ее состоянии. "Меня уже столько раз хоронили и столько раз вынимали из дома престарелых, что я не реагирую. Я приехала с гастролей, устала. Думала, что высплюсь сегодня. Но нет", - посетовала актриса.

Она призналась, что накануне, 15 октября, у нее подскочило давление, но сейчас уже все в порядке. Клара Новикова подчеркнула, что не жалуется на здоровье, и рассказала, как на днях общалась с подругой из Америки. Та прочитала в Интернете, будто актриса умерла.

"Она так осторожно спрашивала у меня: "Кларуша, это ты?" Это же ужас! Как же так можно! Хорошо, что я посмеюсь и забуду. Потому что я уже привыкла. Но люди-то верят!" - сообщила Клара Новикова "МК".