ВС России ответили массированным ударом на атаки гражданских объектов со стороны ВСУ

ВС России нанесли массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Как сообщили в Минобороны, были использованы, в том числе, ракеты "Кинжал".

В военном ведомстве подчеркнули, что это ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам. Российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты для поражения объектов газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

ВС России за сутки уничтожили кабину управления и пусковую установку комплекса Patriot и РЛС AN/MPQ-65. Поражены объекты энергетики, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. По данным Минобороны, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.