"Ничего не знает": Песков ответил съязвившему о российских военных Рютте

Генсек НАТО не владеет информацией о реальном положении дел в российской армии и навыках российских военных.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание Марка Рютте о том, что они ничего не умеют.

"Это говорит, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил", - заметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В наши дни некомпетентность – это "неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей", подчеркнул Песков.

Ранее Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что российские летчики не умеют управлять истребителями, а моряки не умеют опускать якорь.