Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Также, как сообщили в Минобороны России, поражены кабина управления и пусковая установка американского зенитного ракетного комплекса "Patriot".

По данным военного ведомства, на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вильча и Волчанск. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада техники. В свою очередь, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и в ДНР.

Ударами российской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожена радиолокационная станция AN/MPQ-65, нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Поражены также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 278 беспилотных летательных аппаратов.