Усольцевы пытались всех убедить, что не планируют побег. Подсказку дали оставленные в машине вещи

В СМИ и социальных сетях продолжают следить за судьбой семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге. Выдвигаются самые разные версии: от расправы из-за проблем с бизнесом у главы семейства до побега в США. И хотя основная версия произошедшего — они потерялись в лесу, разные эксперты продолжают находить нестыковки.

Чего всего звучит предположение, что Усольцевы могли инсценировать свою пропажу. На это указывает множество деталей. Так, семья оставила на переднем сиденье машины дамскую сумочку. Она очень хорошо выделяется на фоне черного салона. Как будто Усольцевы хотели, чтобы сумочку заметили, разбили стекло и украли. Или пытались показать, что они мол ушли не надолго и скоро вернутся, говорит адвокат Дмитрий Мордвинцев.

"Что делают люди, оставляя ценные вещи в машине? Обычно, чтобы не искушать других, прячут подальше. Тут мы видим на переднем сиденье дамскую сумочку. У Ирины не возникла мысль: а вдруг украдут? Даже если в сумке нет ценностей, то разобьют стекло, это траты на ремонт. Выглядит так будто хозяйка ушла буквально на 20 минут и по рассеянности забыла о безопасности. Это словно подчеркивает: мы скоро вернемся, ушли в спешке, но отсутствовать будем не долго", — заявил Мордвинцев изданию Woman.ru.

Еще одна деталь, которая может указывать на попытки ввести всех в заблуждение — это игрушка на детском кресле. Она выглядит потрепанной, значит, пятилетняя дочка Усольцевых была к ней привязана. Родители детей знают, что полюбившиеся игрушки дети обычно носят с собой, а попытки лишить их часто вызывают слезы и истерики. Зачем нужно было оставлять ее в машине, не проще ли взять с собой, задается вопросом Мордвинцев?

И, наконец, вопросы вызывают оставленные в салоне машины домашние тапочки. Подошва совершенно чистая. Зачем кому-то, кто уходит в поход, везти с собой за 200 километров от дома тапки и переобуваться в них в машине, недоумевает адвокат.