В Кремле назвали передачу Tomahawk Киеву новым уровнем эскалации

Планы Вашингтона передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk оценили в Кремле. Если США примут такое решение, ситуация вокруг Украины выйдет на новый виток эскалации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил оценку, которую дали теме Tomahawk президент России Владимир Путин, а также глава МИД Сергей Лавров. В Москве неоднократно говорили, что передача крылатых ракет Украине - существенный шаг в сторону качественно нового уровня эскалации. Позиция России предельно ясна, она хорошо известна и в Вашингтоне, и в Киеве.

Также Песков высказался по поводу торговой войны между Вашингтоном и Пекином. В Кремле уверены, что последствия такого противостояния неизбежно почувствует вся мировая экономика, приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.