Собянин: Поддержка участников СВО и их семей остается приоритетом Москвы

Поддержка участников СВО и их близких является приоритетом социальной политики Москвы. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, комплексное сопровождение бойцов и их родных включает ежемесячные выплаты на ребёнка без учёта имущественного положения семьи, помощь с устройством в образовательные учреждения рядом с домом, а также освобождение от оплаты детских садов, секций, продлёнки и питания в школах и колледжах.

По всем вопросам можно обратиться в Единый центр поддержки. Учреждение предоставляет юридическое и психологическое сопровождение, содействует в обучении и поиске работы, прохождении реабилитации и протезировании.