В Москве прошел форум "Будь лучшим в карьере"

Экспресс-собеседования, помощь в составлении резюме и мастер-классы от экспертов. В Москве прошёл форум для студентов и выпускников вузов "Будь лучшим в карьере".

На мероприятии собрались 5 тысяч начинающих специалистов, а также представители органов власти, государственных и частных компаний, научного сообщества и некоммерческих организаций.

Форум позволяет работодателям найти талантливых молодых людей и пригласить их в свою команду. А для студентов - это шанс ознакомиться с программами стажировок и перспективами трудоустройства. Например, узнать, как попасть в отряд космонавтов.

"Любой гражданин России до 35 лет с высшим образованием имеет право написать заявление, приехать в Звёздный городок - это 25 км за МКАДом на восток, и попытаться стать космонавтом. Буквально вот, я думаю, на днях мы объявим об очередном наборе, и в следующем году, я думаю, эти счастливчики уже будут в отряде космонавтов", - рассказал российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.