Конференция "Большой стиль" в Москве собрала писателей и блогеров

Богатое наследие нашей страны, её уникальные традиции и культуру обсуждают в столице на научно-практической конференции "Большой стиль". Это авторский проект Национального центра "Россия".

Площадка объединила более 150 специалистов. Среди них представители Союза писателей, литературоведы, критики, преподаватели, журналисты и блогеры. В центре внимания - каталог "Главные темы России 2025". В нём собраны значимые даты, приоритеты для развития страны, а также личные истории выдающихся россиян.

При подготовке этого сборника были рассмотрены более тысячи предложений от всех 89 регионов. Писатели возьмут за основу эту работу для будущих книг.