Российские школьники собрались в Челябинске, чтобы обсудить экологию

В Челябинске завершился Всероссийский детский экологический форум. Это уникальная площадка, на которой школьники представляют свои проекты и обмениваются опытом, а также обсуждают актуальные вопросы природоохранной повестки с экспертами, органами власти и СМИ.

Форум учит бережному отношению к природным богатствам нашей страны, отметил Владимир Путин в своем приветствии. Среди участников - победители олимпиад, активисты экологического движения и дети, оставшиеся без попечения родителей. Лауреатами стали команды из самой Челябинской области, Крыма, Приморского края, Коми и других регионов.