Гости из 10 европейских стран побывали в Москве благодаря проекту "Узнай Россию"

Расписать фарфор. Попробовать тот самый пломбир. И прокатиться в московском метро. Проект "Узнай Россию" знакомит с культурными традициями нашей страны. Гости из Европы увидели главные достопримечательности столицы. Они восхищены современным обликом города. Как проходят приключения иностранцев в Москве?

Примерить шапку-ушанку, бурку, станцевать калинку-малинку и попробовать русский борщ - наши традиции европейцам пришлись по вкусу.

Первое знакомство с Россией для этих ребят из Европы началось шумно и познавательно. Больше 20 человек из 10 стран приехали в Москву по проекту "Узнай Россию". Их цель - своими глазами увидеть, как живет страна, о которой на их родине часто говорят по-разному.

"Люди в Болгарии никогда не говорили о том, что Россия довольно развита. Говорили, что у нее проблемы и так далее. Но сейчас, после того, как я приехал в Москву, я не думаю, что это правда. Москва – это пример развитого европейского города, по моему мнению. Прекрасные улицы, архитектура, инфраструктура, метро - особенно. Это просто потрясающий город", - сказал Крастев Йанаки Александров (Болгария).

Среди гостей - студенты, врачи, спортсмены. Многие имеют русские корни. Но одно дело - слушать семейные истории, и совсем другое - увидеть всё самому. Легендарное метро, Музей Победы, Храм Христа Спасителя и, конечно, Красную площадь.

"Российская гостеприимность - это что-то действительно уникальное, приглашение на ужин от российской стороны - это буквально то, что я буду всегда помнить и люди такие теплые и приветливые, то есть это действительно правда", - говорит Кокич Иво (Хорватия).

А вот Алетта из Будапешта. Она учит русский несколько лет, чтобы читать Толстого и Пушкина в оригинале. Говорит, наша классика за рубежом - это всегда бестселлер. Как, впрочем, и русские традиции, которые в Москве можно познать на практике.

"Я думаю, что за эти пять дней мы сможем увидеть всё, что только возможно. У нас будет мастер-класс по росписи фарфора. На следующий день у нас будет кулинарный мастер-класс, где мы сможем приготовить блюда русской кухни, и все это, в том числе, наши воспоминания и фотографии, мы сможем забрать домой и рассказать всем, как на самом деле обстоят дела в России, потому что, я думаю, что в Венгрии и в Европе у некоторых людей есть неправильные представления", - рассказала Хевеси Эстер Алетта.

Проект действительно помогает ломать стереотипы, показывая иностранцам настоящую Россию.

"Мы делаем все программы на основе семейных, традиционных ценностей, исторической правды, нам важно показывать, какие мы есть. Россия, многие участники делятся, выглядит Ноевым ковчегом в мире, и таким ковчегом, который притягивает все адекватные силы, где можно быть собой. Наша задача - отобрать заявки в том числе на основании видеовизитки - почему я хотел бы посетить Россию. Мы смотрим, что это за желание, на чем оно основано, затем созваниваемся, и вот проходят ребята такой отбор", - рассказала Алена Аршинова, депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия".

А напоследок - обязательная программа: русский пломбир. Этот ритуал не может испортить даже плохая погода.